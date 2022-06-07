Специфический симптом рака печени, проявляющийся расстройством желудка: как не пропустить

Рак печени является одним из самых опасных, ведь входит в тройку причин смерти от онкологии (после рака легких и кишечника). Как и с другими типами онкозаболеваний, своевременная диагностика повышает шансы на успешное лечение.

Как пишет Daily Express, болезнь может вызвать "шишку" в правой части желудка. Это может повлиять на ваше пищеварение, что приведет к боли в верхней правой части живота".

Исследователи говорят, что развитие онкологии может вызвать тяжесть и "отек желудка", независимо от того, сколько пищи вы съели.

И это может быть связано с двумя причинами: или печень увеличивается от растущего рака и вызывает "отек в правой части живота", или рак повышает давление в печени, заставляя кровь возвращаться в сосуды.

Кто в группе риска

С большей вероятностью заболеть раком печени могут:

люди старше 60 лет,

мужчины,

те, кто имеют определенные заболевания, в частности, гепатит, цирроз печени, желчнокаменную болезнь, сахарный диабет, ВИЧ и тому подобное,

если есть кровный родственник - брат, сестра или родители, которые имели первичный рак печени.

Как снизить вероятность заболеть

попробуйте похудеть, если у вас лишний вес,

носите защитную одежду и маски, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ,

попытайтесь сократить потребление алкоголя и бросить курить.

Другие симптомы рака печени включают: