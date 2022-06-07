Специфический симптом рака печени, проявляющийся расстройством желудка: как не пропустить
Рак печени является одним из самых опасных, ведь входит в тройку причин смерти от онкологии (после рака легких и кишечника). Как и с другими типами онкозаболеваний, своевременная диагностика повышает шансы на успешное лечение.
Какие симптомы рака печени являются специфическими - читайте ниже в нашем материале.
Как пишет Daily Express, болезнь может вызвать "шишку" в правой части желудка. Это может повлиять на ваше пищеварение, что приведет к боли в верхней правой части живота".
Исследователи говорят, что развитие онкологии может вызвать тяжесть и "отек желудка", независимо от того, сколько пищи вы съели.
И это может быть связано с двумя причинами: или печень увеличивается от растущего рака и вызывает "отек в правой части живота", или рак повышает давление в печени, заставляя кровь возвращаться в сосуды.
Кто в группе риска
С большей вероятностью заболеть раком печени могут:
- люди старше 60 лет,
- мужчины,
- те, кто имеют определенные заболевания, в частности, гепатит, цирроз печени, желчнокаменную болезнь, сахарный диабет, ВИЧ и тому подобное,
- если есть кровный родственник - брат, сестра или родители, которые имели первичный рак печени.
Как снизить вероятность заболеть
- попробуйте похудеть, если у вас лишний вес,
- носите защитную одежду и маски, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ,
- попытайтесь сократить потребление алкоголя и бросить курить.
Другие симптомы рака печени включают:
- кожа или белки ваших глаз становятся желтыми (желтуха), также может появиться зуд кожи, более темная моча и бледнее кал, чем обычно,
- потеря аппетита или потеря веса без попыток,
- чувство усталости или отсутствие энергии,
- общее плохое самочувствие.
Ранее мы писали про пищевую привычку, которая может привести к раку.
Также сообщалось про ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить.