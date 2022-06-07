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Специфический симптом рака печени, проявляющийся расстройством желудка: как не пропустить

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 13:50
Специфический симптом рака печени, проявляющийся расстройством желудка: как не пропустить Фото: Специфический симптом рака печени (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рак печени является одним из самых опасных, ведь входит в тройку причин смерти от онкологии (после рака легких и кишечника). Как и с другими типами онкозаболеваний, своевременная диагностика повышает шансы на успешное лечение.

Какие симптомы рака печени являются специфическими - читайте ниже в нашем материале.

Как пишет Daily Express, болезнь может вызвать "шишку" в правой части желудка. Это может повлиять на ваше пищеварение, что приведет к боли в верхней правой части живота".

Исследователи говорят, что развитие онкологии может вызвать тяжесть и "отек желудка", независимо от того, сколько пищи вы съели.

И это может быть связано с двумя причинами: или печень увеличивается от растущего рака и вызывает "отек в правой части живота", или рак повышает давление в печени, заставляя кровь возвращаться в сосуды.

Кто в группе риска

С большей вероятностью заболеть раком печени могут:

  • люди старше 60 лет,
  • мужчины,
  • те, кто имеют определенные заболевания, в частности, гепатит, цирроз печени, желчнокаменную болезнь, сахарный диабет, ВИЧ и тому подобное,
  • если есть кровный родственник - брат, сестра или родители, которые имели первичный рак печени.

Как снизить вероятность заболеть

  • попробуйте похудеть, если у вас лишний вес,
  • носите защитную одежду и маски, если вы работаете на работе, где вы подвергаетесь воздействию вредных химических веществ,
  • попытайтесь сократить потребление алкоголя и бросить курить.

Другие симптомы рака печени включают:

  • кожа или белки ваших глаз становятся желтыми (желтуха), также может появиться зуд кожи, более темная моча и бледнее кал, чем обычно,
  • потеря аппетита или потеря веса без попыток,
  • чувство усталости или отсутствие энергии,
  • общее плохое самочувствие.

Ранее мы писали про пищевую привычку, которая может привести к раку.

Также сообщалось про ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить.

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