В Украине провели уникальную операцию на сердце

В Александровской клинической больницы Киева кардиохирурги провели сложную операцию по вживлению механического сердца. Ранее в Украине ничего подобного не проводилось.

Операция прошла успешно, и пациент чувствует себя хорошо. За два года в кардиологическом отделении было проведено более 7 тысяч операций на сердце.

Киевлянину, которому сделали уникальную операцию, 67 лет. У мужчины тяжелая форма сердечной недостаточности. Он перенес несколько инфарктов. Последний месяц он находился на стационарном лечении, которое его поддерживало. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Механическое сердце (фото: пресс-служба КГГА)

Операция проходила 3 часа. Ее проводили кардиохирурги Александровской больницы, у которых было обучение по имплантации механического сердца за рубежом.

Стоимость операции по вживлению механического сердца составляет около 5 миллионов гривен. Само же сердце стоит 4,5 миллиона гривен. При этом для мужчины эта операция была бесплатная благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город.

Сердце мужчины не работало, он не мог далеко ходить и из-за этого все время находился в больнице. Теперь он принимает только варфарин. Ранее механические сердца были переходным этапом к трансплантации, но сейчас пациенты могут много лет жить с такими органами.

Пациент в больнице (фото: пресс-служба КГГА)

Механическое сердце сделано в США. В данное время приобретено два таких органа. Второе механическое сердце ждет еще одного пациента.

Напомним, что 25-летняя звезда КВН Овик Григорян умер от инсульта. Молодой человек впал в кому, из которой так и не вышел. Ему диагностировали повторный разрыв аневризмы правой задней мозговой артерии.

Мы также писали о том, что в Украине провели пересадку сердца впервые за 15 лет. Операция была сделана в районной больнице Ковеля Волынской области. Донором сердца стал мужчина, у которого была тяжелая открытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось о том, что в Украине пациенту впервые вживили искусственное мини-сердце. При этом врачи сделали пациенту минимальный разрез. Ранее для подобной операции нужно было полностью разрезать грудную клетку.