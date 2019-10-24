В Украине пациенту впервые вживили искусственное мини-сердце (видео)

В Украине впервые вживили мини-сердце (фото: pixabay.com)

Хирурги провели в Украине уникальную операцию на сердце

В Украине впервые провели уникальную хирургическую операцию на сердце - пациенту вживили мини-сердце. При этом сделали это с минимальным разрезом. Ранее для такой операции нужно было полностью разрезать грудную клетку, что гораздо увеличивало риски и делало восстановление очень длительным и болезненным.

Для тяжелобольных - это единственный способ дождаться пересадки. В Украине около 300 пациентов нуждаются в трансплантации, сообщает ТСН.

Теперь у мужчины два сердца, он шутит, что их полтора. Он рассказал, что проблемы с сердцем начались после "перенесенного на ногах" гриппа.

Мужчине вживили искуственное сердце, стоимостью около 4 млн гривен, выделенных из госбюджета. Теперь он будет ждать пока в Украине внедрят закон о трансплантации.

Этот пациент шестой владелец искусственного сердца, но первый, которому его вживили абсолютно по-новому. Технически эта операция очень сложно выполняется и требует огромного мастерства хирургов.

Мини-сердце позволяет улучшить качество жизни пациентов, ведь ранее владельцам искусственных сердец приходилось всюду носить с собой сумку с аккумулятором весом около трех килограммов.

В Украине впервые вживили мини-сердце (видео: ТСН)