В Україні провели унікальну операцію на серці

В Олександрівській клінічній лікарні Києва кардіохірурги провели складну операцію по імплантації механічного серця. Раніше в Україні нічого подібного не проводилося.

Операція пройшла успішно, і пацієнт почуває себе добре. За два роки в кардіологічному відділенні було проведено понад 7 тисяч операцій на серці.

Киянину, якому зробили унікальну операцію, 67 років. У чоловіка тяжка форма серцевої недостатності. Він переніс кілька інфарктів. Останній місяць він перебував на стаціонарному лікуванні, яке його підтримувало. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Механічне серце (фото: прес-служба КМДА)

Операція проходила 3 години. Її проводили кардіохірурги Олександрівської лікарні, у яких було навчання по імплантації механічного серця за кордоном.

Вартість операції з імплантації механічного серця становить близько 5 мільйонів гривень. Саме ж серце коштує 4,5 мільйона гривень. При цьому для чоловіка ця операція була безкоштовна завдяки програмі "Здоров'я киян", яку фінансує місто.

Серце чоловіка не працювало, він не міг далеко ходити і через це весь час перебував у лікарні. Тепер він приймає тільки варфарин. Раніше механічні серця були перехідним етапом до трансплантації, але зараз пацієнти можуть багато років жити з такими органами.

Пацієнт у лікарні (фото: прес-служба КМДА)

Механічне серце зроблено в США. В даний час придбано два таких органа. Друге механічне серце чекає ще одного пацієнта.

Нагадаємо, що 25-річна зірка КВК Овік Григорян помер від інсульту. Молодий чоловік впав у кому, з якої так і не вийшов. Йому діагностували повторний розрив аневризми правої задньої мозкової артерії.

Ми також писали про те, що в Україні провели пересадку серця вперше за 15 років. Операція була зроблена в районній лікарні Ковеля Волинської області. Донором серця став чоловік, у якого була важка відкрита черепно-мозкова травма.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні пацієнту вперше імплантували штучне міні-серце. При цьому лікарі зробили пацієнту мінімальний розріз. Раніше для такої операції потрібно було повністю розрізати грудну клітку.