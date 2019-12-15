Где в Украине процветает коррупция: подробности шокирующего соцопроса

Коррупция в Украине остается возле самых высоких показателей в мире. Согласно всеукраинскому опросу Харьков, Черновцы и Одесса стали самыми коррумпированными городами страны, по словам жителей соответствующих регионов. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Как сообщается, респонденты ответили на вопрос, как часто за последние два года им приходилось "договариваться" с органами местного самоуправления по доброй воле или вынужденно дарить подарки, давать взятку.

В пятерку лидеров по коррумпированности вошли:

Харьков (11% давали взятку больше 5 раз, 8% — до 5 раз, 23% ответили 1-2 раза);

Черновцы (9% давали взятку больше 5 раз, 17% — до 5 раз, 15% ответили 1-2 раза);

Одесса (11% давали взятку больше 5 раз, 7% — до 5 раз, 19% ответили 1-2 раза);

Полтава (5% давали взятку больше 5 раз, 7% — до 5 раз, 24% ответили 1-2 раза);

Львов (8% давали взятку больше 5 раз, 8% — до 5 раз, 21% ответили 1-2 раза).

Самыми нетерпимыми к коррупции оказались жители таких городов:

Черновцы (2% давали взятку больше 5 раз, 10% — до 5 раз, 12% ответили 1-2 раза);

Хмельницкий (6% давали взятку больше 5 раз, 7% — до 5 раз, 11% ответили 1-2 раза);

Запорожье (3% давали взятку больше 5 раз, 4% — до 5 раз, 16% ответили 1-2 раза).

При этом Киев оказался посередине "рейтинга". 9% киевлян ответили, что им приходилось давать взятку больше 5 раз за последние два года, 8% ответили — меньше 5 раз, и 14% выбрали вариант 1-2 раза.

Коррупция в Украине (скриншот: ratinggroup.ua)

Опрос проведен в 24 областных центрах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Основная выборка составила 19 тысяч 200 респондентов старше 18 лет. Опрос проходил в период с 6 по 10 октября 2019 года. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

Напомним, что власти за сообщение о коррупции предлагают платить 10% от взятки.