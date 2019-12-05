Украинцы назвали главные препятствия на пути к вступлению в ЕС

Фото: флаги Украины и ЕС (twitter.com/VGroysman)

Как и ранее, больше всего препятствуют коррупция и бедность

В ноябре 2019 года граждане считают, что стать членом Европейского союза Украине мешают проблемы с коррупцией (44,4%), недостаточное экономическое развитие Украины (40%) и низкий уровень жизни населения (34,2%). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

В сравнении с опросами прошлых лет фактор коррупции остался на первом месте: в 2015 и 2018 годах на него указывали более 40% респондентов.

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Главное, что должен сделать Европейский союз для ускорения реформ в Украине - это "больше давить на украинскую власть в вопросе реформ" - так считают 22% населения (особенно в Западном регионе - 34%).

Еще среди наиболее популярных "советов" - "более открыто противостоять России" (15%), "проявлять больший интерес к защите украинской границы и предоставить Украине оружие" (14%), "больше поддерживать украинскую талантливую молодежь" (13%).

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Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года большинство граждан (52,6%%) были убеждены, что Украина должна в перспективе присоединиться к Европейскому союзу.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.