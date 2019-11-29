Банкиры оценили состояние финансового сектора Украины

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Оценки состояния улучшаются

В ноябре 2019 года руководители банков и небанковских финансовых учреждений указали на улучшение состояния дел в финансовом секторе Украины. Об этом свидетельствуют данные "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, респонденты улучшают оценки текущего состояния финсектора два раунда опроса подряд. А по сравнению с первым опросом (май 2018 года) баланс ответов изменился с негативного (-5%) на положительный (+10%). В ноябре 2019 года лишь каждый пятый участник оценивал состояние финсектора ниже, чем удовлетворительное.

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Большинство опрошенных отметили, что в течение последних 6 месяцев состояние финансового сектора осталось без изменений. Однако 42% указали на улучшение состояния дел против 4%, которые увидели ухудшение.

"Особенно заметно выросли оценки перспектив финсектора на следующие полгода. Прошлый раунд опроса (май 2019 года) зафиксировал преимущественно нейтральные ожидания. Текущий опрос показал увеличение доли оптимистично настроенных руководителей, которые ожидают улучшения состояния дел в финансовом секторе", - говорится в сообщении НБУ.

Опрос НБУ проводилось с 11 по 22 ноября 2019 года. Участие в нем приняли руководители 18 банков, 6 страховых и 2 инвестиционные компании. Опрос проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители банков и небанковских финансовых учреждений считают, что коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы наиболее значительный источник риска для финансового сектора.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 10 месяцев 2019 года получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).