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Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупцией

Новости » Общество    05.09.2019 - 11:36
Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупцией
Фото: взятка (РБК-Украина)

Граждане предлагают увольнять и сажать коррупционеров

В июле 2019 года большинство граждан считают карательные методы наиболее действенными в борьбе с коррупцией, в том числе в сфере административных услуг. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В частности, 59,2% респондентов поддерживают вариант мер увольнения с работы без права занимать должности в органах власти.

Кроме того, 51,1% граждан хотят видеть усиление уголовной ответственности чиновников (увеличение срока лишения свободы).

В то же время повышение заработной платы чиновникам поддерживают 11,6% респондентов.

Украинцы назвали самые действенные методы борьбы с коррупциейdif.org.ua

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2019 года 8,8% украинцев заявили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятки за получение административных услуг.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.

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