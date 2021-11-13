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В Украине произойдет подорожание одного из основных продуктов: чего ждать

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Суббота 13 ноября 2021 15:00
В Украине произойдет подорожание одного из основных продуктов: чего ждать Стоимость яиц стремительно растет (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине цены на яйца вскоре вырастут на 8-14%. А ближе к новогодним праздникам стоимость может составлять 38-40 грн за 10 штук.

Об этом сообщает Аgronews.

По словам аналитика Светланы Литвин, сейчас десяток яиц в среднем стоит примерно 35,20 грн, а с начала ноября цена выросла на 1%.

Также на рост цены повлияло уменьшение предложения.

"Подобную тенденцию мы постепенно будем наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – отметила Литвин.

Почему нужно ежедневно потреблять яйца

Куриные яйца - просто уникальный продукт, ведь они содержат все необходимое для организма человека. В частности, это настоящий источник аминокислот, витаминов и минеральных веществ. А яичный белок является основным строительным материалом для вашего тела.

Именно в курином яйце содержатся такие незаменимые для человека вещества:

  • ниацин - необходим для питания мозга и образования половых гормонов;
  • витамин К - обеспечивает свертываемость крови;
  • холин - способствует обмену жиров, улучшает память;
  • лецитин - необходим для питания нервной и мозговой ткани;
  • лизоцим - оказывает антибактериальное и противовирусное действие.

Ранее мы сообщали, что в Украине подорожали все продукты животного происхождения.

Также мы писали, что в Украине стремительно дорожает столовая свекла. Отмечается, что на складах его осталось очень мало.

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