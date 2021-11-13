В Україні відбудеться подорожчання одного з основних продуктів: чого очікувати

В Україні ціни на яйця незабаром зростуть на 8-14%. А ближче до новорічних свят вартість може становити 38-40 грн за 10 штук.

Про це повідомляє Аgronews .

За словами аналітика Світлани Литвин, зараз десяток яєць у середньому коштує приблизно 35,20 грн, а з початку листопада ціна зросла на 1%.

Також на зростання ціни вплинуло зменшення пропозиції.

"Подібну тенденцію ми поступово спостерігатимемо до новорічних свят, коли ціна на курячі яйця досягне показника 38-40 грн за 10 штук", – зазначила Литвин.

Чому потрібно щоденно споживати яйця

Курячі яйця - просто унікальний продукт, адже вони містять все необхідне для організму людини. Зокрема, це справжнє джерело амінокислот, вітамінів та мінеральних речовин. А яєчний білок є основним будівельним матеріалом для вашого тіла.

Саме у курячому яйці містяться такі незамінні для людини речовини: