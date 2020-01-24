В Украине произошло землетрясение: все подробности

В Украине зафиксировали землетрясение – поземные толчки произошли 23 января в Закарпатской области. Как сообщают специалисты, толчки были магнитудой 2,9 балла.

В Главном центре специального контроля рассказали, что эпицентр находился в точке с координатами 48,30 северной широты и 23,11 восточной долготы. По шкале Рихтера магнитуда составила 2,9. Так как толчки произошли на глубине почти 6 километров, они были почти незаметными для жителей.

Согласно карте, землетрясение было зафиксировано в районе поселков Матиево и Фанчиково, возле районного центра Виноградов Закарпатской области около 11 вечера 23 января. Местные жители отмечают в социальных сетях, что никаких колебаний они не почувствовали. Также нет данных о каких-либо разрушениях в данном регионе.

Землетрясение в Украине 23 января

Стоит отметить, что в декабре похожие толчки специалисты зафиксировали во Львовской области, в районе села Станиславчик Бродовского района. Сейсмологи давали прогнозы о том, что в Закарпатье могут произойти небольшие землетрясения, но большинство из них не превысят магнитуду в 4-6 баллов.

Заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Киндзера уточнил, что Закарпатье находится в зоне риска и в грунтах второй категории там возможны колебания до 7 баллов по 12-бальной шкале.