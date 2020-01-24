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На Закарпатье произошло землетрясение

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 11:16
На Закарпатье произошло землетрясение
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem.org)

Толчки магнитудой 3 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в районе Виноградова

Главный центр специального контроля зафиксировал в Закарпатской области землетрясение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГЦСК.

Сообщается, что толчки были зафиксированы 23 января в 23:03 в районе города Виноградов, Закарпатская область, с магнитудой по шкале Рихтера в 3,0 балла. Источник землетрясения находился на глубине в 3 км.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, в начале декабря во Львовской области в селе Станиславчик произошло землетрясение магнитудой 2 балла. Землетрясение было неощутимо и из населенных пунктов информация не поступала. Тогда в результате землетрясения никто не пострадал.

Также сообщалось, что днями вблизи побережья островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Землетрясение произошло на глубине 10 км. Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало. Также объявлялось предупреждение об угрозе цунами.

Кроме этого 20 января сильное землетрясение произошло в Индонезии. Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Отмечается, что предупреждение о цунами не поступало.

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