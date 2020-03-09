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В Украине произошло землетрясение: какие области затронуло

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 16:32
В Украине произошло землетрясение: какие области затронуло
Землетрясение в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Подземные толчки магнитудой в 4,3 балла почувствовали жители Измаила

В Украине произошло очередное землетрясение, которое зацепило Одесскую область. Как отмечается, толчки почувствовали жители Измаила и сообщили об этом в социальных сетях.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в соседней Румынии, в горах Вранча. Сейсмологические колебания магнитудой в 4,3 балла произошли на глубине 129 -136 километров вечером 8 марта. Около половины девятого вечера жители Одесской области сообщили, что почувствовали подземные толчки.

В Украине произошло землетрясение: какие области затронуло

Скриншот публикации

Стоит отметить, что уезд Вранча, который стал эпицентром землетрясения, находится в 70 км от города Рени Одесской области. Однако толчки ощущались не только в Украине, но и в некоторых районах Болгарии и Молдовы. О жертвах и разрушениях информации нет.

В Украине произошло землетрясение: какие области затронуло

Скриншот

В горах Вранча (южная часть восточных Карпат) находится сейсмически активная зона. Землетрясения там происходят довольно регулярно и обычно магнитуда колеблется в пределах 4-6 баллов, однако ученые предупреждают, что максимальная магнитуда в данном регионе может достигнуть 8,3 баллов.

Недавно мы сообщали о том, что в уезде Вранча в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Подземные толчки в конце января почувствовали жители Одесской области, а также жители Молдовы.

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