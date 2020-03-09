В Україні стався землетрус: які області торкнулося

Землетрус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Підземні поштовхи магнітудою 4,3 бала відчули жителі Ізмаїла

В Україні стався черговий землетрус, який зачепив Одеську область. Як зазначається, поштовхи відчули жителі Ізмаїла і повідомили про це в соціальних мережах.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в сусідній Румунії, в горах Вранча. Сейсмологічні коливання магнітудою 4,3 бала сталися на глибині 129 -136 кілометрів ввечері 8 березня. Близько половини дев'ятого вечора жителі Одеської області повідомили, що відчули підземні поштовхи.

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Варто відзначити, що повіт Вранча, який став епіцентром землетрусу, знаходиться в 70 км від міста Рені Одеської області. Проте поштовхи відчувалися не тільки в Україні, але і в деяких районах Болгарії та Молдови. Про жертви та руйнування інформації немає.

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В горах Вранча (південна частина східних Карпат) знаходиться сейсмічно активна зона. Землетруси відбуваються досить регулярно і зазвичай магнітуда коливається в межах 4-6 балів, проте вчені попереджають, що максимальна магнітуда в даному регіоні може досягти 8,3 бала.

Нещодавно ми повідомляли про те, що в повіті Вранча у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Підземні поштовхи в кінці січня відчули жителі Одеської області, а також жителі Молдови.