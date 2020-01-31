В Румынии произошло землетрясение: зацепило Одесскую область

Землетрясение 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Жители южных областей Украины почувствовали подземные толчки

Землетрясение в Румынии произошло в ночь на 31 января, около 3:26 по киевскому времени. По данным геологической службы США, мощное землетрясение амплитудой почти в 5 баллов было зафиксировано в уезде Вранча.

По данным ученых, очаг колебания земной поверхности был на глубине 120 километров, однако радиус колебаний превысил 250 километров.

Мощные толчки ощутили не только жители Румынии, но и всех соседних стран – Болгарии, Молдовы, а также Украины. Жители Одесской области, в частности, Белгород-Днестровского района, сообщили, что почувствовали толчки. По данным украинских экспертов, уровень толчков был около 4 баллов.

Как сообщает ГСЧС Украины, землетрясение магнитудой 5,1 балла не имело никаких негативных последствий для жителей Одесской области. Обращений от местных жителей в связи с колебаниями, не поступало.

"По данным Главного центра специального контроля Национального космического агентства 31 января в 03:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 балла на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Уезд Вранча – сейсмоактивная зона, которая расположена на стыке Южных Карпат (Румыния), Восточных Карпат (Украина). Максимальная магнитуда на этом участке достигает 8,3 балла. Ячейки землетрясений расположены в консолидированной коре, а также в мантии на глубинах от 80 до 190 км. Благодаря большим глубинам и магнитудам, землетрясения в уезде Вранча проявляются на огромной территории – от Греции на юге, до Финляндии на севере.