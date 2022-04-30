В Украине прогнозируют скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Продукты в Украине в ближайшее время подорожают на 20%. Причинами роста цен называют затрудненную логистику и инфляцию.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук.

Он рассказал, что у украинцев будет и хлеб, и к хлебу, потому что аграрии выполняют свою стратегическую задачу – работают над посевной и засевают поля культурами.

Но доступность к продукции ухудшилась из-за военных действий, вследствие повреждения логистических цепочек, ожидают и роста цен на продукты.

"Еще до войны выросли цены на энергоносители, газ, горюче-смазочные материалы, а с ее началом очень усложнились логистические цепи – разрушены мосты и пути. Сейчас продукция доставляется объездными дорогами, что удорожает расходы на транспортировку", – отметил Марчук.

Что подорожает больше всего

Члена Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что в Украине дефицита из основных пищевых продуктов нет, но продукты подорожают именно из-за логистических проблем. Об этом пишет "Сегодня".

Ожидают подорожание таких овощей – огурцы, помидоры, капуста, молодой картофель, которые традиционно либо выращивали в теплицах, либо в это время привозили из Египта, Израиля, Турции и Польши.

Их либо не будут привозить из-за блокировки портов, либо будут завозить в обход через другие страны. Цены на них будут расти до начала июня, пока другие области не засадят свои площади.

Что подешевело

Единственный подешевевший овощ – это капуста. За килограмм молодой капусты просят 43,9 грн/кг, а за килограмм белокочанной – 23,27 грн/кг.

Кстати, подорожание зерновых на 70% коснулось стран Европы, так как Украина перестала экспортировать муку.