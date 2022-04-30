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В Україні прогнозують стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

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Субота 30 квітня 2022 13:19
В Україні прогнозують стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше Ціни на продукти в Україні підскочать (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Продукти в Україні найближчим часом подорожчають на 20%. Причинами зростання цін називають затруднену логістику та інфляцію.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону повідомив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (УАР) Денис Марчук.

Він розповів, що в українців буде і хліб, і до хліба, тому що аграрії виконують своє стратегічне завдання – працюють над посівною і засівають поля культурами.

Але доступність до продукції погіршилася через військові дії, внаслідок пошкодження логістичних ланцюжків, очікують і зростання цін на продукти.

"Ще до війни зросли ціни на енергоносії, газ, паливно-мастильні матеріали, а з її початком дуже ускладнилися логістичні ланцюги – зруйновані мости і шляхи. Зараз продукція доставляється об'їзними дорогами, що здорожує витрати на транспортування", – зазначив Марчук.

Що подорожчає найбільше

Члена Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін розповів, що в Україні дефіциту з основних харчових продуктів немає, але продукти подорожчають саме через логістичні проблеми. Про це пише "Сьогодні".

Очікують подорожчання таких овочів - огірки, помідори, капуста, молода картопля, які традиційно або вирощували в теплицях, або в цей час привозили з Єгипту, Ізраїлю, Туреччини та Польщі.

Їх або не будуть привозити через блокування портів, або будуть завозити в обхід через інші країни. Ціни на них зростатимуть до початку червня, поки інші області не засадять свої площі.

Що подешевшало

Єдиний подешевшав овоч - це капуста. За кілограм молодої капусти просять 43,9 грн/кг, а за кілограм білокачанної – 23,27 грн/кг.

До речі, подорожчання зернових на 70% торкнулося країн Європи, бо Україна перестала експортувати борошно.

Як ми раніше писали, вартість борщу в Україні за останні 1,5 місяці зросла на 13%.

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Ціни на продукти
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