Стоимость борща в Украине за последние 1,5 месяца выросла на 13%

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, 15 апреля обойдется в 92,49 грн. По сравнению с 1 марта цена выросла на 13%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования ( BRDO ).

Все ингредиенты борща, кроме белокочанной капусты, подорожали в разной степени: от незначительных 3% до существенного 21%.

Больше всего выросла цена мяса (на 21,33%). Далее по шкале подорожания - картофель (+14,53%), морковь (+13,39%), сметана (+9,11%).

Единственный овощ, цена которого уменьшилась, - капуста (-5,38%). Почти не подорожала свекла (+3,01%).

По мнению Юлии Корнеевой, главного экономиста BRDO, до основных причин подорожания мяса в Украине можно отнести рост себестоимости производства продукции: существует восходящая ценовая динамика на корма и ветеринарные препараты, также значительно выросли транспортные расходы.

Из-за низкой рентабельности производителям становится невыгодно выращивать свиней, в то же время покрывать нехватку продукции импортом сейчас также крайне трудно. Разрыв логистических цепей поставок приведет к возникновению дефицитов на отдельных территориях, что безусловно вызовет дальнейший рост цен.

Сейчас сдерживающим фактором еще большего роста цен на свинину есть драматическое падение покупательной способности населения, которое вынуждено экономить, отказываясь от мяса, считает она.

Что будет дальше

В BRDO отмечают, что рынок насыщен продукцией, которую производители сейчас не смогут экспортировать, что в краткосрочном периоде будет положительно влиять на ценовую динамику.

Однако в долгосрочной перспективе инфляционное давление будет расти. Потеря экспортной выручки приведет к значительному снижению прибыльности производителей, которые впоследствии будут пытаться компенсировать потери. Также на цены повлияет стремительный рост логистических затрат, стоимости энергоресурсов, семян и удобрений.