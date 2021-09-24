В Украине взлетели цены на продукты пчеловодства: что подорожало больше всего
В Украине спрос на продукты пчеловодства растет, в связи с чем на них продолжают подниматься и цены. Из такой продукции больше всего подорожала пыльца - почти в два раза.
Об этом передает Agrotimes со ссылкой на заявление пресс-службы одной из пасек.
Эксперты объяснили, что сейчас в Украине в такую осеннюю пору граждане обращаются к традиционным народным средствам укрепления иммунитета, и в настоящее время особым спросом пользуется цветочная пыльца, перга и прополис. Учитывая, что объем производства таких продуктов является весьма ограниченным, это приводит к росту цен.
Какие сейчас цены на продукты пчеловодства
По словам пчеловода-предпринимателя Валерия Курейко, пыльца в опте и в рознице подорожал почти в 2 раза, цены на пергу и прополис выросли на 30-35% (в зависимости от региона), а настойки стали дороже на 10-15%.
При этом цены на воск, вощину и подмор пчелиный остались почти такими же.
Почему продукты пчеловодства дороже обычного меда
Отмечается, что в Украине отсутствуют данные по объемам производства продуктов пчеловодства, но доля продукции в общем объеме производства медовой продукции невелика, хотя стоимость обычно существенно выше, чем стоимость меда.
Так как сбор и обработка продуктов пчеловодства требуют тщательного подхода и постоянного внимания, большинство пасечников предпочитают производить просто основной продукт - мед.
Ранее сообщалось, что цена на хлеб в Украине до конца года может взлететь на 25%, хотя в 2021-м был рекордный урожай зерна.
Напомним также, что в Украине очень сильно подорожали крупы в супермаркетах и магазинах.