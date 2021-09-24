В Украине взлетели цены на продукты пчеловодства: что подорожало больше всего

В Украине спрос на продукты пчеловодства растет, в связи с чем на них продолжают подниматься и цены. Из такой продукции больше всего подорожала пыльца - почти в два раза.

Об этом передает Agrotimes со ссылкой на заявление пресс-службы одной из пасек.

Эксперты объяснили, что сейчас в Украине в такую осеннюю пору граждане обращаются к традиционным народным средствам укрепления иммунитета, и в настоящее время особым спросом пользуется цветочная пыльца, перга и прополис. Учитывая, что объем производства таких продуктов является весьма ограниченным, это приводит к росту цен.

Какие сейчас цены на продукты пчеловодства

По словам пчеловода-предпринимателя Валерия Курейко, пыльца в опте и в рознице подорожал почти в 2 раза, цены на пергу и прополис выросли на 30-35% (в зависимости от региона), а настойки стали дороже на 10-15%.

При этом цены на воск, вощину и подмор пчелиный остались почти такими же.

Почему продукты пчеловодства дороже обычного меда

Отмечается, что в Украине отсутствуют данные по объемам производства продуктов пчеловодства, но доля продукции в общем объеме производства медовой продукции невелика, хотя стоимость обычно существенно выше, чем стоимость меда.

Так как сбор и обработка продуктов пчеловодства требуют тщательного подхода и постоянного внимания, большинство пасечников предпочитают производить просто основной продукт - мед.