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В Украине пройдут дожди с грозами: появился прогноз на завтра

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Суббота 04 июня 2022 19:15
В Украине пройдут дожди с грозами: появился прогноз на завтра Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине в воскресенье, 5 июня, будет теплой, но с осадками. Дожди прогнозируют на всей территории страны.

Какая погода ждет украинцев - читайте в материале Styler ниже.

Погода в Украине на 5 июня

Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко в Facebook, в воскресенье дожди и грозы пройдут в значительной территории страны. В частности, только на юго-востоке и востоке днем будет сухо, осадки появятся к вечеру 5 июня.

Температура воздуха снизится до +17...+22 градусов. Однако, лишь в южной части и в восточных областях Украины задержится жаркая погода +25...+32 градуса.

В Киеве пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление. В воскресенье температура воздуха составит + 17...+19 градусов.

"Ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой области умеренный, местами значительный дождь, отдельные грозы, на остальной территории без существенных осадков; днем в Украине грозовые дожди, кое-где град", - сообщили в Укргидрометцентре.

Днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять +11.. +16 градусов, на побережье морей до +21, днем +18...+23, на юго-востоке страны +25...+30.

В Украине пройдут дожди с грозами: появился прогноз на завтраПогода в Украине на 5 июня

Ранее мы сообщали, что синоптики обновили прогноз на первую декаду июня и предупредили о похолодании.

Также мы писали, какой будет погода в Украине в течение всего июня.

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