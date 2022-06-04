В Україні пройдуть дощі з грозами: з'явився прогноз на завтра

Погода в Україні у неділю, 5 червня, буде теплою, але з опадами. Дощі прогнозують на всій території країни.

Яка погода чекає українців - читайте в матеріалі Styler нижче.

Погода в Україні на 5 червня

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, у неділю дощі та грози пройдуть у значній території країни. Зокрема, лише на південному сході та Сході вдень буде сухо, опади з'являться аж надвечір 5 червня.

Температура повітря знизиться до +17...+22 градусів. Однак, лише у південній частині та в східних областях України затримається спекотна погода +25...+32 градуси.

У Києві пройдуть грозові дощі, знизиться атмосферний тиск. У неділю температура повітря становитиме +17...+19 градусів.

"Вночі у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області помірний, місцями значний дощ, окремі грози, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні грозові дощі, подекуди град", - повідомили в Укргідрометцентрі.



Вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +11...+16 градусів, на узбережжі морів до +21, вдень +18...+23, на південному сході країни +25...+30.

Погода в Україні на 5 червня