В Украине продлили карантин: что будет с ВНО

ВНО в школе (фото: Униан)

Карантин в Украине привел к закрытию школ, и Министерство образования и науки рассказало, что будет с ВНО

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 3 апреля, но правительство продлило сроки до 24 апреля. Школы не будут работать до конца карантина, и в Министерстве образования и науки рассказали о ситуации с ВНО.

Заместитель Министра образования и науки Егор Стадный отметил, что решение о продлении карантина в стране было ожидаемым. В этом году ВНО необходимо будет перенести на более поздние даты.

При этом Стадный подчеркнул, что, не смотря на перенос ВНО, экзамены для поступления в высшие учебные заведения обязательно будут проведены. Кроме того, сроки проведения вступительной кампании в ВУЗы также будут перенесены.

"Сейчас у нас несколько возможных сценариев развития событий. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом", - рассказал заместитель Министра образования и науки.

Напомним, что после введения карантина с 17 марта для школьников запустили ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов, которые организовали ТРК Рада и YouTube-канал Министерства образования и науки Украины.

Старшеклассникам преподают по предметам, которые вынесены на ВНО: биология, химия, украинский язык, украинская литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий и английский языки.