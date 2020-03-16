Карантин в школах Украины: детей начнут обучать с помощью YouTube

Карантин в школах Украины (Коллаж РБК-Украина)

Для старшеклассников в карантине запускают видеоуроки

Карантин введен в Украине из-за угрозы распространения коронавируса и всех школьников отправили на вынужденные каникулы с 12 марта по 3 апреля. Часть школ перешла на дистанционное обучение, а в некоторых учебных заведениях – детям просто дают задания для домашней проработки.

С 17 марта для школьников запустят ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов, которые организовали ТРК Рада и YouTube-канал Министерства образования Украины.

Как рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, провайдеры онлайн-образования дадут бесплатный доступ ко всем видеоурокам для школьников.

"С завтрашнего дня ТРК Рада и YouTube-канал Министерства образования запускают ежедневные трансляции видеоуроков и онлайн-курсов для школьников на время карантина", - заявил Бабак.

Он отметил, что инициатива рассчитана в основном на учеников старших классов, так как им предстоит в этом году сдавать ВНО. Выбор предметов для видеоуроков был сделан именно из этого расчета – это будет украинский язык и литература, английский язык, математика и биология.

Все программы базируются на программе предыдущих классов, но все школьники смогут найти в видео необходимую и полезную информацию. После завершения карантина они смогут спокойно продолжить обучение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как школьников будут обучать дистанционно из-за введения карантина до 3 апреля.