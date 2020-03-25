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В Україні продовжили карантин: що буде з ЗНО

STYLERЖиття    25.03.2020 - 18:48
В Україні продовжили карантин: що буде з ЗНО
ЗНО у школі (фото: Уніан)

Карантин в Україні призвів до закриття шкіл, і Міністерство освіти і науки розповіло, що буде з ЗНО

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Спочатку планувалося, що він буде діяти до 3 квітня, але уряд продовжив термін до 24 квітня. Школи не працюватимуть до кінця карантину, і в Міністерстві освіти і науки розповіли про ситуацію з ЗНО.

Заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний зазначив, що рішення про продовження карантину в країні було очікуваним. В цьому році ЗНО необхідно буде перенести на більш пізні дати.

При цьому Стадний підкреслив, що, не дивлячись на перенесення ЗНО, екзамени для вступу у вищі навчальні заклади обов'язково будуть проведені. Крім того, строки проведення вступної кампанії у вищі навчальні заклади також будуть перенесені.

"Зараз у нас кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюся, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх товариству з чітким таймінгом", - розповів заступник Міністра освіти і науки.

Нагадаємо, що після введення карантину з 17 березня для школярів запустили щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків та онлайн-курсів, які організували ТРК Рада і YouTube-канал Міністерства освіти і науки України.

Старшокласникам викладають з предметів, які винесені на ЗНО: біологія, хімія, українська мова, українська література, історія України, світова історія, географія, фізика, алгебра, геометрія, німецьку та англійську мови.

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