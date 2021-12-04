В Украине продают уникальную монету в 1 гривну почти за тысячу долларов: в чем ее особенность (фото)

В Украине выставили на аукцион уникальную монету номиналом в 1 гривну. За такую монету просят почти 25 000 гривен.

Об этом сообщили на онлайн-аукционе Violity .

Так, речь идет о монете номиналом в 1 гривну 1992 года выпуска. Отмечается, что монета сделана из нержавеющей стали и выполнена в цвете серебра.

"1 гривня 1992 года выпуска, штамп - 2ААг на заготовке 5 копеек (не магнитная) пробная" , - говорится в описании.

Такую монету оценили почти в 25000 гривен, а это около 900 долларов США. В частности, до конца аукциона осталось несколько дней.

В Украине продают уникальную 1-гривневую монету (violity)