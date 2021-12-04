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В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото)

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Субота 04 грудня 2021 19:20
В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото) В Україні продають унікальну 1-гривневу монету (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні виставили на аукціон унікальну монету номіналом в 1 гривню. За таку монету просять майже 25 000 гривень.

Про це повідомили на онлайн-аукціоні Violity.

Так, мова йде про монету номіналом в 1 гривню 1992 року випуску. Зазначається, що монета зроблена з нержавіючої сталі та виконана у кольорі срібла.

"1 гривня 1992 року випуску, штамп - 2ААг на заготівлі 5 копійок (не магнітна) пробна" , - йдеться в описі.

Таку монету оцінили майже у 25000 гривень, а це близько 900 доларів США. Зокрема, до кінця аукціону залишилось кілька днів.

В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото)В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото)В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото)В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото)В Україні продають унікальну 1-гривневу монету (violity)

Раніше ми повідомляли, що в Україні продають 5 копійок за 150 доларів.

Також ми писали, що в Україні продають монету з князем Володимиром за шалені гроші.

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