В Украине продают 5 копеек за 150 долларов: в чем особенность этой монеты

Необычный лот появился на аукционе нумизматов Violity. Монету номиналом в 5 копеек 1992 года выпуска оценили в 4000 гривен (около 150 долларов).

Как отмечает автор публикации, это – редкая монета с зауженным трезубцем. Она изготовлена из нержавеющей стали. За несколько дней ставки сделали более 20 человек.

Такая монета может стоить несколько тысяч гривен

Чем интересна эта монета

В 1992 году было выпущено три вида особенных и редких монет – 1.1ААк, 1.1АВм и 2БАм.

Внешний вид у всех этих монет почти одинаковый. На реверсе указан номинал – 5 копеек, на аверсе – герб и надпись: Украина 1992.

Самые важные элементы, которые делают эту монету уникальной и дорогой, можно найти в элементах трезубца, начертаниях цифр даты, на форме и расположению ягод.

У монеты 1.1ААк:

Крупная насечка

Черенки на колосьях отличаются

Трезубец утолщенный (средний зуб)

У цифр 1992 есть хвостик на цифре 1

А на реверсе ягоды расположены прямоугольным треугольником

Ягоды очень приближены к краю

Такая монета самая дорогая, на форумах нумизматов ее оценивают от 4000 до 6000 гривен.

У монеты 1.1АВм:

Средний зуб трезубца острый и с утолщением

На единице есть хвостик

Колосья с черенками

Гроздь имеет форму прямоугольного треугольника

Ягоды вытянуты и удалены от канта

Мелкая насечка

Такая монета не представляет особой ценности и ее продают самое большое за 20-50 гривен.

У монеты 2БАм:

Средний зуб трезубца острый и узкий

У единицы нет хвостика

У второй грозди форма тупоугольного треугольника

Такие монеты бывают из магнитной или немагнитной стали. Цена на такую монету колеблется от 2300 до 3500 гривен.

Кроме того, среди коллекционеров особенно ценятся монеты номиналом в 5 копеек из латуни, меди или серебра.

Они не поступали в оборот и были пробными экземплярами. Есть монеты с браком – они ценятся дороже других.