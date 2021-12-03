В Украине продают 5 копеек за 150 долларов: в чем особенность этой монеты

В Украине продается монета номиналом в 5 копеек 1992 года. У этой монеты есть свои отличительные черты и стоимость колеблется от 4000 до 6000 гривен.
В чем особенность этой монеты и почему она дорого ценится – читайте в материале ниже.
Необычный лот появился на аукционе нумизматов Violity. Монету номиналом в 5 копеек 1992 года выпуска оценили в 4000 гривен (около 150 долларов).
Как отмечает автор публикации, это – редкая монета с зауженным трезубцем. Она изготовлена из нержавеющей стали. За несколько дней ставки сделали более 20 человек.
Такая монета может стоить несколько тысяч гривен
В 1992 году было выпущено три вида особенных и редких монет – 1.1ААк, 1.1АВм и 2БАм.
Внешний вид у всех этих монет почти одинаковый. На реверсе указан номинал – 5 копеек, на аверсе – герб и надпись: Украина 1992.
Самые важные элементы, которые делают эту монету уникальной и дорогой, можно найти в элементах трезубца, начертаниях цифр даты, на форме и расположению ягод.
У монеты 1.1ААк:
Такая монета самая дорогая, на форумах нумизматов ее оценивают от 4000 до 6000 гривен.
У монеты 1.1АВм:
Такая монета не представляет особой ценности и ее продают самое большое за 20-50 гривен.
У монеты 2БАм:
Такие монеты бывают из магнитной или немагнитной стали. Цена на такую монету колеблется от 2300 до 3500 гривен.
Кроме того, среди коллекционеров особенно ценятся монеты номиналом в 5 копеек из латуни, меди или серебра.
Они не поступали в оборот и были пробными экземплярами. Есть монеты с браком – они ценятся дороже других.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине продают монету в 10 копеек за 30 тысяч.
А также рассказывали о том, какая простая украинская монетка может стоить несколько тысяч.