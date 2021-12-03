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В Україні продають 5 копійок за 150 доларів: у чому особливість цієї монети

Автор: Анна Шиканова

В Україні продається монета номіналом в 5 копійок 1992 року. У цієї монети є свої відмінні риси й вартість коливається від 4000 до 6000 гривень.

У чому особливість цієї монети та чому вона дорого цінується – читайте в матеріалі нижче.

Незвичайний лот з'явився на аукціоні нумізматів Violity. Монету номіналом в 5 копійок 1992 року випуску оцінили в 4000 гривень (близько 150 доларів).

Як зазначає автор публікації, це - рідкісна монета із завуженим тризубом. Вона виготовлена з нержавіючої сталі. За кілька днів ставки зробили понад 20 осіб.

Така монета може коштувати кілька тисяч гривень

Чим цікава ця монета

У 1992 році було випущено три види особливих і рідкісних монет – 1.1ААк, 1.1АВм і 2БАм.

Зовнішній вигляд у всіх цих монет майже однаковий. На реверсі вказано номінал - 5 копійок, на аверсі – герб і напис: Україна 1992.

Найважливіші елементи, які роблять цю монету унікальною і дорогою, можна знайти в Елементах тризуба, накресленнях цифр дати, на формі та розташуванню ягід.

У монети 1.1 ААк:

  • Велика насічка
  • Живці на колосках відрізняються
  • Тризуб потовщений (середній зуб)
  • У цифр 1992 є хвостик на цифрі 1
  • А на реверсі ягоди розташовані прямокутним трикутником
  • Ягоди дуже наближені до краю

Така монета найдорожча, на форумах нумізматів її оцінюють від 4000 до 6000 гривень.

У монети 1.1 АВм:

  • Середній зуб тризуба гострий і з потовщенням
  • На одиниці є хвостик
  • Колосся з живцями
  • Гроно має форму прямокутного трикутника
  • Ягоди витягнуті та віддалені від канта
  • Дрібна насічка

Така монета не представляє особливої цінності і її продають найбільше за 20-50 гривень.

У монети 2БАм:

  • Середній зуб тризуба гострий і вузький
  • У одиниці немає хвостика
  • У другої грона форма тупокутного трикутника

Такі монети бувають з магнітної або немагнітної сталі. Ціна на таку монету коливається від 2300 до 3500 гривень.

Крім того, серед колекціонерів особливо цінуються монети номіналом в 5 копійок з латуні, міді або срібла.

Вони не надходили в обіг і були пробними екземплярами. Є монети з браком - вони цінуються дорожче інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні продають монету в 10 копійок за 30 тисяч.

А також розповідали про те, яка проста українська монетка може коштувати кілька тисяч.

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