Проверьте копилку: обычная украинская монета может стоить несколько тысяч

Украинская монета номиналом в 2 копейки может оказаться настоящим сокровищем. Коллекционеры готовы выложить от 2000 до 4500 гривен за монету, которая была выпущена в 1994 году.

Как выглядит такая монета и в чем ее особенность – читайте ниже.

На аукционе нумизматов Violity появился интересный лот – украинская монета номиналом в 2 копейки.

Выпущена эта монета в 1994 году. Сейчас продавец за нее просит уже более 2000 гривен. Однако ее реальная цена может быть намного больше.

Как отмечает владелец лота, монета была найдена в грунте и реставрацию не проводили.

Эта монета может стоить от 2000 до 4500 тысяч гривен

В чем особенность этой монеты

Как утверждают специалисты, 2 копейки 1994 года – обычная разменная монета Украины. В 1994 году их изготавливали из алюминия. Было выпущено три вида таких монет: АА, 1АА и 1АВ.

Монета 1АА отличается от других рисунком – там у грозди есть небольшой хвостик и шрифт крупнее обычного. Цена такой монеты небольшая – 20 гривен.

У монеты 1ВА своя особенность – у грозди хвостика нет, но шрифт тоже крупный. Такую монету на аукционах тоже можно встретить и ее цена – от 20 до 50 гривен.

Но настоящим богатством считается монета АА. Она имеет очень широкий кант аверса.

Оказывается, в 1994 году для производства этой монеты использовали штемпель от 10 копеек 1994 года.

Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпеля для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Этот вид монет нумизматы называют "перепутка".

Цена этой монеты на аукционах может достигать 4500 гривен, и она очень интересует коллекционеров.