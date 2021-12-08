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В Украине продают 25 копеек за сумасшедшую сумму: как выглядит эта монета

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Среда 08 декабря 2021 09:59
В Украине продают 25 копеек за сумасшедшую сумму: как выглядит эта монета Как выглядит монета в 25 копеек за 300 долларов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продают уникальную монету номиналом в 25 копеек за 8 тысяч гривен. Отличительная черта этой монеты – гладкий гурт.

Что это за монета, в чем ее особенность и как она выглядит – читайте в материале ниже.

Монета номиналом в 25 копеек 1992 года появилась на аукционе для коллекционеров Violity. Стартовая цена, которую указал автор лота – 8000 гривен (около 296 долларов).

На данный момент ставок нет, но пользователи начали активно отслеживать этот лот. Эта монета очень редкая и необычная.

В Украине продают 25 копеек за сумасшедшую сумму: как выглядит эта монетаВ Украине продают 25 копеек за сумасшедшую сумму: как выглядит эта монета

Эта монета стоит почти 300 долларов

В чем особенность монеты

Монеты номиналом 25 копеек существуют в нескольких вариантах. Штемпели для них были заказаны в Италии, а чеканили их в Луганске.

Были выпущены такие монеты: 1.1ААв, 1.1 ААг, 1.2ААв, 1.2ААм, 1.2БАм, 1.2ВАм, 2ААм, 2БАм, 2БАк, 2БВм,2БВк, 2ВАм, 2ГАм, 3БАм, 3ВАм, 3ГАм, 4БАм, 5.1ААв, 5.1ДАг, 5.2БВк, 5.3ДВк.

Ценятся у коллекционеров 1.1ААг, 2БАк, 2ГАм.

Самые дорогие и очень редкие: ЗГАм, 4БАм, 5.1ААв, 5.1ДАг, 5.2БВк, 53ДВг.

К примеру, монета 4БАм ценится от 3300 до 3600 гривен. Она отличается выпуклым щитом и вдавленным трезубцем.

Самая маленькая буква обозначает гурт: г - гладкий гурт, м - с мелкими насечками, к - с крупными насечками, в – с выпуклыми.

По указанию автора лота, эта монета - 5.2.

Монету из категории БВ характеризует рисунок. Ягоды в венке мелкие, справа от цифры 5 ягоды образуют ровный тупоугольный треугольник, выделенный отросток листа узкий.

Эту монету еще называют "англичанка". Она очень дорогая и встречается крайне редко.

Чем отличаются монеты-англичанки

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине продают уникальную монету в 1 гривну почти за тысячу долларов.

А также рассказывали о том, что в Украине продают 5 копеек за 150 долларов.

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