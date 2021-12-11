Украинцы нашли способ обойти ограничения по полиэтиленовым пакетам: "это гениально" (фото)

В Украине с 10 декабря начали действовать нормы закона об ограничении оборота пластиковых пакетов. Поэтому украинцы начали придумывать способы, которые помогут обойти запреты.
О том, что придумали люди, смотрите в материале Styler ниже.
Так, в сети начали публиковать фотографии, на которых люди догадались использовать одноразовые бесплатные рукавицы.
В частности, в Одессе и Харькове опубликовали снимки из супермаркетов, на которых люди в перчатки наложили помидоров и перца чили.
В комментариях пользователи благодарят за идею и пишут, что и сами так будут делать.
Ранее мы сообщали о запрет пакетов в украинских супермаркетах.
Также мы писали, какая есть альтернатива одноразовым пакетам в супермаркетах после их запрета.