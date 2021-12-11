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Украинцы нашли способ обойти ограничения по полиэтиленовым пакетам: "это гениально" (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Украине с 10 декабря начали действовать нормы закона об ограничении оборота пластиковых пакетов. Поэтому украинцы начали придумывать способы, которые помогут обойти запреты.

О том, что придумали люди, смотрите в материале Styler ниже.

Так, в сети начали публиковать фотографии, на которых люди догадались использовать одноразовые бесплатные рукавицы.

В частности, в Одессе и Харькове опубликовали снимки из супермаркетов, на которых люди в перчатки наложили помидоров и перца чили.

В Одессе покупатели придумали способ, который поможет не платить за полиэтиленовые пакеты (t.me/Одесса как она есть)

В Харькове пакуют товары в одноразовые рукавицы (t.me/vekha)

В комментариях пользователи благодарят за идею и пишут, что и сами так будут делать.

  • Наш народ не победить. Респект за изобретательность;
  • Класс. Молодцы!;
  • Классно придумали;
  • Просто из принципа не хочу платить за бесплатные пакеты;
  • Бесплатные пакеты портят экологию, а платные - нет;
  • Я тоже так буду делать;
  • Я так чеснок в рукавицах покупала;
  • Это просто гениально.

Ранее мы сообщали о запрет пакетов в украинских супермаркетах.

Также мы писали, какая есть альтернатива одноразовым пакетам в супермаркетах после их запрета.

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