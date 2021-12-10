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Запрет пакетов в украинских супермаркетах: какой еще пластик и когда попадет под табу

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Пятница 10 декабря 2021 23:18
Запрет пакетов в украинских супермаркетах: какой еще пластик и когда попадет под табу Фото: в Украине запрещают одноразовые пластиковые пакеты в торговых точках (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине заработал запрет на бесплатные тонкие пластиковые пакеты в магазинах с 10 декабря - теперь одноразовые кулечки перестали давать покупателям в торговых точках. И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал о следующих ограничениях на использование и реализацию пластика.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Что теперь запрещено

В Украине 10 декабря вступил в действие закон, согласно которому запрещается:

  • бесплатное распространение сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 микрометров);
  • тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм);
  • оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

При этом есть исключение: биоразлагаемые пакеты и пластиковые пакеты размером не более 225х345х450 мм, которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их можно использовать в магазинах до 1 января 2023 года.

Какие другие виды пакетов попадут под табу

Чиновник отметил, что 9 марта 2022 года заработает второй этап ограничений - он будет касаться запрета на распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг таких типов кульков:

  • сверхтонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 15 микрометров (кроме первичной упаковки для мяса, рыбы, сыпучих);
  • тонких пластиковых пакетов со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров;
  • оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Что еще будет запрещено и когда

Стрелец анонсировал также запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты, которые являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда.

Эти ограничения заработают с 1 января 2023 года.

В министерстве отмечают, что к тому времени производители, торговые сети должны уже внедрить для них альтернативы.

Кроме того, чиновник рассказал о планах ограничить использование изделий из одноразового пластика:

  • соломинок,
  • одноразовой посуды,
  • ватных палочек и т.д.

"Потому что все это тоже используется всего 20-30 минут, а будет вредить окружающей среде и нам с вами еще сотни лет", - рассказал Стрелец.

Он также добавил, что отказ от подобного пластика в Украине также будет внедряться постепенно, чтобы люди "могли адаптироваться к изменениям".

Ранее мы рассказывали, какая есть альтернатива одноразовым пакетам в супермаркетах после их запрета.

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пакеты Министерство защиты окружающей среды
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