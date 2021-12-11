Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: "це геніально" (фото)

В Україні від 10 грудня почали діяти норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Тому українці почали вигадували способи, які допоможуть обійти заборони.
Про те, що вигадали люди, дивіться в матеріалі Styler нижче.
Так, у мережі почали публікувати світлини, на яких люди здогадалися використовувати одноразові безкоштовні рукавиці.
Зокрема, в Одесі та Харкові опублікували знімки із супермаркетів, на яких люди у рукавички наклали помідорів та перцю чилі.
У коментарях користувачі дякують за ідею та пишуть, що й самі так робитимуть.
Раніше ми повідомляли про заборону пакетів в українських супермаркетах.
Також ми писали, яка є альтернатива одноразовим пакетам у супермаркетах після їх заборони.