RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: "це геніально" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Україні від 10 грудня почали діяти норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Тому українці почали вигадували способи, які допоможуть обійти заборони.

Про те, що вигадали люди, дивіться в матеріалі Styler нижче.

Так, у мережі почали публікувати світлини, на яких люди здогадалися використовувати одноразові безкоштовні рукавиці.

Зокрема, в Одесі та Харкові опублікували знімки із супермаркетів, на яких люди у рукавички наклали помідорів та перцю чилі.

В Одесі покупці вигадали спосіб, який допоможе не платити за поліетиленові пакети (t.me/Одесса как она есть)

У Харкові пакують товари в одноразові рукавиці (t.me/vekha)

У коментарях користувачі дякують за ідею та пишуть, що й самі так робитимуть.

  • Наш народ не перемогти. Респект за винахідливість;
  • Клас. Молодці!;
  • Класно придумали;
  • Просто з принципу не хочу платити за безплатні пакети;
  • Безплатні пакети псують екологію, а платні - ні;
  • Я теж так буду робити;
  • Я так часник у рукавиці купувала;
  • Це просто геніально.

Раніше ми повідомляли про заборону пакетів в українських супермаркетах.

Також ми писали, яка є альтернатива одноразовим пакетам у супермаркетах після їх заборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
пакеты