Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: "це геніально" (фото)
В Україні від 10 грудня почали діяти норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Тому українці почали вигадували способи, які допоможуть обійти заборони.
Про те, що вигадали люди, дивіться в матеріалі Styler нижче.
Так, у мережі почали публікувати світлини, на яких люди здогадалися використовувати одноразові безкоштовні рукавиці.
Зокрема, в Одесі та Харкові опублікували знімки із супермаркетів, на яких люди у рукавички наклали помідорів та перцю чилі.
В Одесі покупці вигадали спосіб, який допоможе не платити за поліетиленові пакети (t.me/Одесса как она есть)
У Харкові пакують товари в одноразові рукавиці (t.me/vekha)
У коментарях користувачі дякують за ідею та пишуть, що й самі так робитимуть.
- Наш народ не перемогти. Респект за винахідливість;
- Клас. Молодці!;
- Класно придумали;
- Просто з принципу не хочу платити за безплатні пакети;
- Безплатні пакети псують екологію, а платні - ні;
- Я теж так буду робити;
- Я так часник у рукавиці купувала;
- Це просто геніально.
Раніше ми повідомляли про заборону пакетів в українських супермаркетах.
Також ми писали, яка є альтернатива одноразовим пакетам у супермаркетах після їх заборони.