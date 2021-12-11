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Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: "це геніально" (фото)

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 21:52
Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: "це геніально" (фото) Як обійти заборону щодо обмеження поліетиленових пакетів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні від 10 грудня почали діяти норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Тому українці почали вигадували способи, які допоможуть обійти заборони.

Про те, що вигадали люди, дивіться в матеріалі Styler нижче.

Так, у мережі почали публікувати світлини, на яких люди здогадалися використовувати одноразові безкоштовні рукавиці.

Зокрема, в Одесі та Харкові опублікували знімки із супермаркетів, на яких люди у рукавички наклали помідорів та перцю чилі.

Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: &quot;це геніально&quot; (фото)В Одесі покупці вигадали спосіб, який допоможе не платити за поліетиленові пакети (t.me/Одесса как она есть)

Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: &quot;це геніально&quot; (фото)У Харкові пакують товари в одноразові рукавиці (t.me/vekha)

У коментарях користувачі дякують за ідею та пишуть, що й самі так робитимуть.

  • Наш народ не перемогти. Респект за винахідливість;
  • Клас. Молодці!;
  • Класно придумали;
  • Просто з принципу не хочу платити за безплатні пакети;
  • Безплатні пакети псують екологію, а платні - ні;
  • Я теж так буду робити;
  • Я так часник у рукавиці купувала;
  • Це просто геніально.

Раніше ми повідомляли про заборону пакетів в українських супермаркетах.

Також ми писали, яка є альтернатива одноразовим пакетам у супермаркетах після їх заборони.

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