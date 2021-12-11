Укpaїнцi знайшли спосіб oбійти oбмeжeння щoдo пoлieтилeнoвиx пaкeтiв: "це геніально" (фото)

В Україні від 10 грудня почали діяти норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Тому українці почали вигадували способи, які допоможуть обійти заборони.

Про те, що вигадали люди, дивіться в матеріалі Styler нижче .

Так, у мережі почали публікувати світлини, на яких люди здогадалися використовувати одноразові безкоштовні рукавиці.

Зокрема, в Одесі та Харкові опублікували знімки із супермаркетів, на яких люди у рукавички наклали помідорів та перцю чилі.

В Одесі покупці вигадали спосіб, який допоможе не платити за поліетиленові пакети (t.me/Одесса как она есть)

У Харкові пакують товари в одноразові рукавиці (t.me/vekha)

У коментарях користувачі дякують за ідею та пишуть, що й самі так робитимуть.