В Украине появятся лавандовые реки: все подробности

В Украине высадят лавандовые реки
Скоро украинцы смогут увидеть лавандовые реки, которые появятся в дендропарке "Добропарк" около села Мотыжин в Киевской области. Сейчас садоводы высаживают 25 тысяч кустов лаванды.
Уже в следующем году волнистые линии превратятся в лавандовые реки. Об этом сообщает "Добропарк" на своей странице в Facebook.
Также в парке продемонстрировали свою работу.
Будущие лавандовые реки (фото: facebook.com/dobropark.ua
"И совсем скоро эта солнечная поляна станет местом эстетического наслаждения, множество хороших фото, дыхательная терапия, покой и единения с прекрасным от раннего лета до самой осени", - говорится в сообщении.
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Скриншоты с Facebook
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Автор: Роман Мирончук