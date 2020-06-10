В Україні з'являться лавандові річки: усі подробиці

В Україні з'явиться лавандове поле у формі річок (колаж: РБК-Україна)

В Україні висадять лавандові річки

Скоро українці зможуть побачити лавандові річки, які з'являться у дендропарку "Добропарк" біля села Мотижин Київської області. Зараз садівники висаджують 25 тисяч кущів лаванди.

Вже в наступному році хвилясті лінії перетворяться в лавандові річки. Про це повідомляє "Добропарк" на своїй сторінці в Facebook.

Також у парку продемонстрували свою роботу.

Майбутні лавандові річки (фото: facebook.com/dobropark.ua

"І зовсім скоро ця сонячна галявина стане місцем естетичної насолоди, купи гарних фото, дихальної терапії, спокою та єднання з прекрасним від раннього літа, до самої осені", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

Ура, лавандові хвилі, супер, дякую за роботу! Ігор, а олія лавандова в планах? А суха лаванда в мішечках? Без цього ж ніяк! Це ж пам'ять про парк. Ви і команда, Неймовірні!

Супер ідея! Чекаємо з нетерпінням лаванду. Нехай росте не по днях, а по годинах. Успіхів вам у вашій праці. І спасибі величезне, що створюєте красу, за те, що радуєте нас, любителів краси;

Я восени 2019 нарвала лаванди і посадила прямо в землю. Щодня поливала, і вони в цьому році ожили. Так чудово. Навіть цвістимуть. Уявляю яка у вас буде краса!!! Успіхів Вам!!!

Ви молодці! Дуже гарно! Хотілося б ще щоб було декілька місць де можна нарвати або за адекватну плату купити квіти. Були у вас на тюльпанових полях, гарно було, і так хотілося привезти кілька квіточок додому.

Скріншоти з Facebook

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Автор: Роман Мирончук