В Україні з'являться лавандові річки: усі подробиці

В Україні висадять лавандові річки
Скоро українці зможуть побачити лавандові річки, які з'являться у дендропарку "Добропарк" біля села Мотижин Київської області. Зараз садівники висаджують 25 тисяч кущів лаванди.
Вже в наступному році хвилясті лінії перетворяться в лавандові річки. Про це повідомляє "Добропарк" на своїй сторінці в Facebook.
Також у парку продемонстрували свою роботу.
Майбутні лавандові річки (фото: facebook.com/dobropark.ua
"І зовсім скоро ця сонячна галявина стане місцем естетичної насолоди, купи гарних фото, дихальної терапії, спокою та єднання з прекрасним від раннього літа, до самої осені", - йдеться в повідомленні.
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Автор: Роман Мирончук