В Украине появятся "частные" дороги: где они будут проходить

В Украине будут "частные" трассы (фото: РБК-Украина)

В Украине некоторые участки дороги передадут частным предприятиям в рассрочку

В Украине появятся так называемые частные дороги. Определенные участки трасс будут улучшаться частнымі предприятиями и фирмами. Такую новость озвучил на своей странице в Telegram глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли отобраны шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов.

В случае реализации проекта частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а с Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.

Об этих дорогах идет речь:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь-Полтава (М-03);

Херсон-Николаев (М-14);

Киев-Житомир-Ровно (М-06);

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

Отмечается, что именно эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут ощутить на себе улучшение качества дорожной инфраструктуры.

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