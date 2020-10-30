В Украине появятся "частные" дороги: где они будут проходить

В Украине некоторые участки дороги передадут частным предприятиям в рассрочку
В Украине появятся так называемые частные дороги. Определенные участки трасс будут улучшаться частнымі предприятиями и фирмами. Такую новость озвучил на своей странице в Telegram глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли отобраны шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов.
В случае реализации проекта частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а с Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.
Об этих дорогах идет речь:
Отмечается, что именно эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут ощутить на себе улучшение качества дорожной инфраструктуры.
Как мы ранее писали, в Киеве "феерический" велосипедист уничтожил остановку, которую недавно построили.