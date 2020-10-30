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В Украине появятся "частные" дороги: где они будут проходить

Пятница 30 октября 2020 13:54
В Украине появятся "частные" дороги: где они будут проходить
В Украине будут "частные" трассы (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине некоторые участки дороги передадут частным предприятиям в рассрочку

В Украине появятся так называемые частные дороги. Определенные участки трасс будут улучшаться частнымі предприятиями и фирмами. Такую новость озвучил на своей странице в Telegram глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли отобраны шесть участков дорог для потенциальных пилотных проектов.

В случае реализации проекта частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а с Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.

Об этих дорогах идет речь:

  • Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);
  • Борисполь-Полтава (М-03);
  • Херсон-Николаев (М-14);
  • Киев-Житомир-Ровно (М-06);
  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);
  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

Отмечается, что именно эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 миллионов жителей смогут ощутить на себе улучшение качества дорожной инфраструктуры.

Как мы ранее писали, в Киеве "феерический" велосипедист уничтожил остановку, которую недавно построили.

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