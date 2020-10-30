В Україні з'являться "приватні" дороги: де вони будуть проходити

В Україні деякі ділянки дороги передадуть приватним підприємствам у розстрочку
В Україні з'являться приватні дороги. Певні ділянки трас будуть покращуватися приватними підприємствами і фірмами. Таку новину озвучив на своїй сторінці в Telegram глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, в рамках Першої програми державно-приватного партнерства в дорожній галузі відібрані шість ділянок доріг для потенційних пілотних проектів.
У разі реалізації проекту приватний інвестор візьме на себе зобов'язання поновлювати і розвивати існуючу дорогу, а з Дорожнього фонду будуть виділятися кошти на підтримку інвестора за умови дотримання ним усіх зобов'язань за якістю утримання дороги.
Про ці траси йде мова:
Наголошується, що саме ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть відчути на собі покращення якості дорожньої інфраструктури.
Як ми раніше писали, в Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували.