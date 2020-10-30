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В Україні з'являться "приватні" дороги: де вони будуть проходити

П'ятниця 30 жовтня 2020 13:54
В Україні з'являться "приватні" дороги: де вони будуть проходити
В Україні будуть "приватні"траси (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні деякі ділянки дороги передадуть приватним підприємствам у розстрочку

В Україні з'являться приватні дороги. Певні ділянки трас будуть покращуватися приватними підприємствами і фірмами. Таку новину озвучив на своїй сторінці в Telegram глава Мінінфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, в рамках Першої програми державно-приватного партнерства в дорожній галузі відібрані шість ділянок доріг для потенційних пілотних проектів.

У разі реалізації проекту приватний інвестор візьме на себе зобов'язання поновлювати і розвивати існуючу дорогу, а з Дорожнього фонду будуть виділятися кошти на підтримку інвестора за умови дотримання ним усіх зобов'язань за якістю утримання дороги.

Про ці траси йде мова:

  • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);
  • Бориспіль-Полтава (М-03);
  • Херсон-Миколаїв (М-14);
  • Київ-Житомир-Рівне (М-06);
  • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);
  • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

Наголошується, що саме ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть відчути на собі покращення якості дорожньої інфраструктури.

Як ми раніше писали, в Києві "феєричний" велосипедист знищив зупинку, яку нещодавно побудували.

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