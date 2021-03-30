В Украине появятся автомобили-фантомы: будут искать нарушителей ПДД

В Украине появятся автомобили-фантомы, задача которых - фиксация нарушения правил дорожного движения на дороге.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире программы " Утро Дома ".

Он рассказал, что в автомобилях-фантомах будут находиться полицейские. При этом на авто не будет никаких опознавательных знаков, так что участники дорожного движения не будут знать, что радом едут правоохранители.

В таких авто также установлено специальное оборудование, которое фиксирует нарушение правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Мартыненко также отметил, что в этом году на дорогах хотят дополнительно установить 200 камер автофиксации нарушений ПДД.

"Кроме камер, у нас работают полицейские отряды, которые используют радары TruCAM. С недавнего времени количество участков, где измеряют скорость с помощью TruCAM, увеличилось еще на 60", - заявил советник главы МВД.