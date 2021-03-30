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В Україні з'являться автомобілі-фантоми: будуть шукати порушників ПДР

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 21:39
В Україні з'являться автомобілі-фантоми: будуть шукати порушників ПДР Колаж РБК-Україна: в Україні порушників ПДР відстежуватимуть автомобілі-фантоми
Автор: Роман Мирончук

В Україні з'являться автомобілі-фантоми, завдання яких - фіксація порушення правил дорожнього руху на дорозі.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі програми "Ранок Вдома".

Він розповів, що в автомобілях-фантомах будуть перебувати поліцейські. При цьому на авто не буде ніяких розпізнавальних знаків, так що учасники дорожнього руху не будуть знати, що поряд їдуть правоохоронці.

В таких авто також встановлено спеціальне обладнання, яке фіксує порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Мартиненко також зазначив, що в цьому році на дорогах хочуть додатково встановити 200 камер автофіксацій порушень ПДР.

"Крім камер, у нас працюють поліцейські загони, які використовують радари TruCAM. З недавнього часу кількість ділянок, де вимірюють швидкість з допомогою TruCAM, збільшилася ще на 60", - заявив радник глави МВС.

Нагадаємо, у Києві п'яна дівчина на іномарці влаштувала серію ДТП і зникла. На світлофорі дівчина на Range Rover врізалася в авто. За словами очевидців, вона була п'яна.

Вона спробувала відкупитися, але коли люди почали викликати поліцію, то сіла в машину і поїхала. Пізніше виявилося, що це її не єдине ДТП за день.

Раніше в Україні сильно підвищилися штрафи за п'яне водіння.

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