В Украине появится новый праздник: отмечается уже сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский установил в Украине новый профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга. Новый праздник будет ежегодно отмечаться 28 ноября. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Президента Украины.

Как сообщается, праздник был учрежден, основываясь на том, какой вклад в развитие украинской системы мониторинга сделали ее создатели и работники. Особенную благодарность он высказал за содействие властям в предупреждении "отмывания" денег.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его публикации. То есть вместе с Днем памяти жертв голодоморов в Украине сегодня выпадает празднование Дня работника системы финансового мониторинга.

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