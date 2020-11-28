В Україні з'явиться нове свято: відзначається вже сьогодні

Президент України Володимир Зеленський встановив в Україні нове професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу. Нове свято буде щорічно відзначатися 28 листопада. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Президента України.

Як повідомляється, свято було встановлено, грунтуючись на тому, який внесок у розвиток української системи моніторингу зробили її засновники та працівники. Особливу подяку він висловив за сприяння владі попередженню "відмивання" грошей.

"Враховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: встановити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, відзначати щорічно 28 листопада", - йдеться в документі

Наголошується, що указ набирає чинності з дня його публікації. Тобто разом з Днем пам'яті жертв голодоморів в Україні сьогодні випадає святкування Дня працівника системи фінансового моніторингу.

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