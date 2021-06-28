В Украине может появиться новый налог: стоимость жилья подскочит

В Украине может появиться новый налог на недвижимость. В Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов.

Что предполагает законопроект?

Отмечается, что данный законопроект уже поддержали в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов.

Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

Кроме того, для граждан предлагается ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Но последнее слово по этому поводу будет за депутатами. Если большинство проголосует "за" - тогда его примут. Заседание будет на следующей неделе.

Что еще предлагают чиновники

Также поступило предложение расширить налоги на автомобили и повысить акцизный сбор на табачные изделия. В Кабинете министров выражают надежду, что такие нововведения помогут пополнить государственный бюджет почти 60 млрд гривен.