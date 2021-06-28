В Украине может появиться новый налог: стоимость жилья подскочит
В Украине может появиться новый налог на недвижимость. В Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов.
Об этом сообщает ТСН.
Что предполагает законопроект?
Отмечается, что данный законопроект уже поддержали в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов.
Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.
Кроме того, для граждан предлагается ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.
Но последнее слово по этому поводу будет за депутатами. Если большинство проголосует "за" - тогда его примут. Заседание будет на следующей неделе.
Что еще предлагают чиновники
Также поступило предложение расширить налоги на автомобили и повысить акцизный сбор на табачные изделия. В Кабинете министров выражают надежду, что такие нововведения помогут пополнить государственный бюджет почти 60 млрд гривен.
Как мы писали ранее, вскоре украинцы получат квитанции с оплатой налога на недвижимость. Проплатить их нужно будет в течение двух месяцев после получения.