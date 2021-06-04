Украинцы получат "платежки" с новым налогом: что нужно знать
Вскоре украинцы получают квитанции с оплатой налога на недвижимость. Проплатить их нужно будет в течение двух месяцев после получения. Если человек не сделает этого - его ждет штраф.
Об этом сообщается в эфире программы "Завтрак с 1+1".
Отмечается, что, если же платеж будет задержан на тридцать дней, будет начислен штраф в размере 10% от суммы в квитанции. Если же задержка налогового платежа превысит тридцать дней, штраф увеличится в два раза.
Кого касается налог на недвижимость
Налог на недвижимость касается только тех владельцев квартир, у кого площадь жилья превышает 60 квадратных метров. Если у вас частный дом площадью более 120 квадратных метров - вам тоже нужно платить этот налог.
Отметим, что оплата идет только за площадь помещения больше нормы. Размер налога зависит от региона.
Как насчитывается налог
В 2021 году налог на недвижимое имущество насчитывается физическим лицам - владельцам объектов недвижимости (домов, квартир и тому подобное) за 2020 год, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года - 4 723,00 гривен.
Платят налог владельцы жилой и/или нежилой недвижимости. При несовершеннолетних детях - владельцах недвижимости налог платят родители/опекуны.
Если вы не получили уведомления-решения из-за несоответствия налогового адреса с фактическим местожительством, следует немедленно обратиться к налоговому органу по месту регистрации для уплаты надлежащей суммы налога.
Напомним, ранее мы писали о том, кто может лишиться субсидий после 1 мая 2021 года.