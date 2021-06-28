ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні може з'явитися новий податок: вартість житла підскочить

Новость на русском →
Понеділок 28 червня 2021 16:00
В Україні може з'явитися новий податок: вартість житла підскочить В Україні може виникнути новий податок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні може з'явитися новий податок на нерухомість. У Раді зареєстрували законопроект, в якому передбачено оподатковувати податком на додану вартість операції з продажу побудованих квартир або будинків.

Про це повідомляє ТСН.

Що передбачає законопроект?

Відзначається, що даний законопроект вже підтримали в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів.

Проектом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.

Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.

Але останнє слово з цього приводу буде за депутатами. Якщо більшість проголосує "за" - тоді його приймуть. Засідання буде наступного тижня.

Що ще пропонують чиновники

Також надійшла пропозиція розширити податки на автомобілі та підвищити акцизний збір на тютюнові вироби. У Кабінеті Міністрів висловлюють сподівання, що такі нововведення допоможуть поповнити державний бюджет майже 60 млрд гривень.

Як ми писали раніше, незабаром українці отримають квитанції з оплатою податку на нерухомість. Проплатити їх потрібно буде протягом двох місяців після отримання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
LITE
Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду
Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду