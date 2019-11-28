В Украине появится еще одна соцпомощь: какие категории смогут получить

В Украине начнут ежегодно начислять еще одну социальную помощь. Об этом рассказали на заседании Кабинета министров Украины в среду, 27 ноября. Выплаты будут касаться освобожденных из плена, а также семей тех, кто на данный момент незаконно лишен свободы.

Как отметили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ранее такая помощь назначалась одноразово и на нее имели право лица, которые были освобождены из плена, а также родственники тех, кто находится в плену.

"Освобожденные из плена незаконных вооруженных формирования, оккупационной администрации, Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и/или территории РФ в связи с общественной или политической деятельностью, а также родственники тех, кто до сих пор находится в плену, могут обращаться за денежной помощью не один раз (как это было ранее), а ежегодно", - сказали в министерстве.

Также указывается, что денежную помощь будут оказывать на возмещение расходов, связанных с посещением лишенных свободы их родственниками, предоставление пленным, заключенным и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг. Решение о предоставление этой помощи будет принимать специальная комиссия.