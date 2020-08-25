В Украине появился свой Хатико: пес лежит на могиле и ждет своего хозяина

Жители Украины могут похвалиться своим Хатико - псом, который является символом верности и преданности в Японии. Дело в том, что пес уже 3 года лежит на могиле и ждет своего хозяина со дня его смерти.

С 2017 года местные жители постоянно видят пса, который лежит на могиле и сильно скучает. От могилы он отходит только чтобы раздобыть еды. Об этом сообщает Telegram-канал Perepichka News.

На фото хорошо видно, как собаке грустно без своего хозяина.

В Украине пес лежит на могиле хозяина и ждет его (фото: Telegram-канал Perepichka News)

Напомним, в Запорожье заметили парочку собак за рулем "Ланоса". Две большие собаки сидели на передних сидениях в автомобиле Daewoo Lanos. Забавное фото сделали местные жители и выложили в сеть.

Это произошло на улице Рустави, которая находится что в Осипенковском микрорайоне города, около одного из магазинов АТБ. Очевидцы шутят, что, видимо, собакам не в первой так сидеть и ждать своего хозяина, пока он совершает покупки.

Не смешное в этой ситуации то, что собаки сидели в закрытом авто под жарким летним солнцем. Всем известно, что в салоне авто может стать неимоверно жарко. Желательно животных так не оставлять или хотя бы приоткрыть окна.

Ранее в Харькове разбушевалась непогода, которая чуть не унесла маленькую собачку. Но хозяин успел подхватить своего питомца на руки.