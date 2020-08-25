В Україні з'явився свій Хатіко: пес лежить на могилі і чекає свого господаря

Мешканці України можуть похвалитися своїм Хатіко - псом, який є символом вірності і відданості в Японії. Справа в тому, що пес уже 3 роки лежить на могилі і чекає свого господаря з дня його смерті.

З 2017 року місцеві жителі постійно бачать пса, який лежить на могилі і сильно сумує. Від могили він відходить тільки щоб роздобути їжі. Про це повідомляє Telegram-канал Perepichka News.

На фото добре видно, як собаці сумно без свого господаря.

В Україні пес лежить на могилі господаря і чекає його (фото: Telegram-канал Perepichka News)

Нагадаємо, в Запоріжжі помітили парочку собак за кермом "Ланоса". Дві великі собаки сиділи на передніх сидіннях в автомобілі Daewoo Lanos. Кумедне фото зробили місцеві жителі і виклали в мережу.

Це сталося на вулиці Руставі, яка знаходиться в Осипенковському мікрорайоні міста, біля одного з магазинів АТБ. Очевидці жартують, що, мабуть, собакам не в першій так сидіти і чекати свого господаря, поки він здійснює покупки.

Не смішне в цій ситуації те, що собаки сиділи в закритому авто під спекотним літнім сонцем. Всім відомо, що в салоні авто може стати неймовірно спекотно. Бажано тварин так не залишати або хоча б відкрити вікна.

Раніше у Харкові лютувала негода, яка ледь не забрала маленьку собачку. Але господар встиг підхопити свого вихованця на руки.