В Украине повысят размер самой маленькой пенсии: когда и на сколько

Чиновник отметила, что за два года были введены адресные программы и правительство "значительно повысило" пенсионные выплаты.

"А минимум пока получают до 1 миллиона человек. Но у нас есть планы поменять это", - заявил Лазебная.

Глава Минсоцполитики напомнила, что в 2020 году были введены доплаты в размере 500 гривен для пенсионеров в возрасте от 80 лет, а с октября 2021-го дополнительно 400 гривен к пенсиям стали получать и 75-летние граждане.

"Через год такие доплаты введем для тех, кому 70-75 лет", - сказала министр.

По словам Лазебной, в декабре текущего года для 65-летних, имеющих полный стаж работы (35 лет для мужчин и 30 - для женщин) повысят ​​минимальную пенсию с 2 400 гривен до 2 600 гривен.

Чиновник пожаловалась на нюанс пенсионной реформы 2017 года, когда была отменена обязательная индексация пенсий.

"Она стала выборочной, многие пенсии не попадали под индексацию, вместо коэффициента 1,35 за стаж стали использовать 1,0, повысились требования к стажу при выходе на пенсию и многое другое. 4 миллиона пенсионеров имели пенсии менее 2 тысяч гривен. А тут еще COVID, рынок труда не в лучшем состоянии", - рассказала Лазебная.

Она также добавила, что на 1 января 2022 года средний размер пенсий в Украине будет 4 000 гривен.