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В Украине снова повысят пенсии: кому повезет с ежемесячными доплатами

Автор: Светлана Мащенко

Пенсии в Украине вырастут для одной из категории пенсионеров, которые получают пенсию в размере менее 2200 гривен ежемесячно.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины по инициативе Министерства социальной политики.

Выплаты повысят 30 тысячам пенсионеров

Речь идет о лицах с инвалидностью I группы, ежемесячная пенсия которых составляет менее 2200 грн. Таких в Украине более тридцати тысяч. Теперь им доплатят разницу, которой не хватает до этой суммы.

"Более 30 тысяч таких людей с инвалидностью получают пенсию на уровне прожиточного минимума, имеют минимальную пенсионную гарантию. Сегодня мы решили вопрос доплаты к пенсии и подняли ее уровень до 2 200 гривен", - заявила Министр социальной политики Марина Лазебная.

Эти доплаты будут начисляться уже с 1 июля 2021 года ежемесячно.

Какой сейчас прожиточный минимум для данной категории пенсионеров

Ныне, с июля 2021 года, прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность составляет 1854 гривен.

Какой размер средней пенсии в Украине

С 1 июля после повышения среднего размера пенсии на 54 гривны, он составляет 3778 гривен.

Самый высокий размер средней пенсии в Киеве - более пяти тысяч гривен. Самый низкий - в Тернопольской области - почти три тысячи гривен.

К слову, ранее правительство обещало повысить на 400 гривен пенсии людям, достигшим 75-летнего возраста с 1 июля. Теперь эти доплаты решили перенести на 1 октября.

Ныне по 500 грн ежемесячно доплачивают пенсионерам старше 80 лет. В 2022 в правительстве планируют внедрить такую надбавку и лицам старше 70 лет.

Отметим, что в Украине средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны, при этом пенсионеров стало меньше на 85 тысяч.

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Пенсии